Balık adam

Çanakkale'de Müjdat Turan (43), tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inip 4.5 dk su altında kalabiliyor. Son dalışında 47 kiloluk Liça balığı yakalayan Turan, "Beni kıyıdan 1 kilometre açığa, gemi suyuna kadar 1.5 saat boyunca sürükledi. Ama soğukkanlı davranarak ve tecrübelerimle kıyıya çıkarmayı başardım. Benim için heyecanlı bir av oldu" dedi.