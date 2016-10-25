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Balık adam

Balık adam
Çanakkale'de Müjdat Turan (43), tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inip 4.5 dk su altında kalabiliyor. Son dalışında 47 kiloluk Liça balığı yakalayan Turan, "Beni kıyıdan 1 kilometre açığa, gemi suyuna kadar 1.5 saat boyunca sürükledi. Ama soğukkanlı davranarak ve tecrübelerimle kıyıya çıkarmayı başardım. Benim için heyecanlı bir av oldu" dedi.
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