  1. Antalya'daki patlamayla ilgili yayın yasağı kararı
  2. FETÖ firarisi Özsoy Kanada'da görüldü

Bahçeli: Başika'dan çekilmek Hakkari'den çekilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhuriyet, Türkiye'nin ilk değil son devletidir" sözlerini hatırlatan Bahçeli, "Cumhuriyet bizim ilk değil son devletimizdir. Bu devletin sınırlarını gönüllü olarak kabul etmiş değiliz. Biz de hep bunu söyledik" dedi. Bahçeli konuşmasında "Başika'dan çekilmek Hakkari'den çekilmek ile eşdeğerdir" dedi.

Bahçeli: Başikadan çekilmek Hakkariden çekilmektir

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri konuşmasında şunları kaydetti:

Başika'dan çekilmek Hakkari'den çekilmek ile eşdeğerdir. Sayın Erdoğan şöyle demiştir. Cumhuriyet bizim ilk değil son devletimizdir. Bu devletin sınırlarını gönüllü olarak kabul etmiş değiliz. Biz de hep bunu söyledik.

Türk milleti tarihte varlığını en ağır ödemiş devlettir. Milli onuru onarmak için kıtalar arası mekik dokuduk. Biz geçmişimizden ders aldık. Biz tarihe ecdada namus sözü verdik. Gidecek başka yurdumuz yok. Silecek sınırımız yoktur.

300 milyonluk Türk dün yasına milyarlık islam alemine yüz çevirirsek bunu kimseye anlatamayız. Musul'a sokulmazsak Ankara'yı tehlikeye atarız. Türkiye birilerinin peşinden koşan değil ardından sürükleyen bir ülke olmalıdır.

Musul, Kerkük, Halep karanlıktayken bizim sevinç içinde yaşamamız mümkün değil. Bu itibarla herkesi Türk milletinin menfaati için ön şartsız sorumluluk almaya çağırıyorum. birlikte Türk vatanını sonuna kadar müdafaa edelim.

MHP sanal gündemlerle oyalanan bir anlayışa sahip değildir. Demokrasiye bağlılığımız dönemsel değil ilkeseldir. Yalnızca muhalefet etmekle milletimizin beklentilerini karşılayamayacağımızı iyi biliyoruz.

BAŞKANLIK SİSTEMİ ÖNERİSİ
Bahçeli, anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin, "MHP'nin, Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili TBMM'de tercihi ne olursa milletin karşısında da tıpatıp aynısı olacaktır." dedi.
Etiketler:
  • 25 Ekim 2016, Salı 11:30
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
yşl yşl

ağzına sağlık başbuğum bir kez daha önce devlet dedin Türk Milliyetcilerine yakışır bir tavır sergiledin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2016 14:07
Mahmut Mahmut

Kerkük'te de askerimiz olmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.10.2016 13:09
nizamettin nizamettin

oğuz boylarının öncü birlikleri birleşmeli artık.. o zaman türkün ayak seslerini tüm dünya duyacak. duyacak ta kaçacak delik arayacak inşaallah...

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 25.10.2016 12:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar