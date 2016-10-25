Bahçeli: Başika'dan çekilmek Hakkari'den çekilmektir

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasında şunları kaydetti:

Başika'dan çekilmek Hakkari'den çekilmek ile eşdeğerdir. Sayın Erdoğan şöyle demiştir. Cumhuriyet bizim ilk değil son devletimizdir. Bu devletin sınırlarını gönüllü olarak kabul etmiş değiliz. Biz de hep bunu söyledik.

Türk milleti tarihte varlığını en ağır ödemiş devlettir. Milli onuru onarmak için kıtalar arası mekik dokuduk. Biz geçmişimizden ders aldık. Biz tarihe ecdada namus sözü verdik. Gidecek başka yurdumuz yok. Silecek sınırımız yoktur.

300 milyonluk Türk dün yasına milyarlık islam alemine yüz çevirirsek bunu kimseye anlatamayız. Musul'a sokulmazsak Ankara'yı tehlikeye atarız. Türkiye birilerinin peşinden koşan değil ardından sürükleyen bir ülke olmalıdır.

Musul, Kerkük, Halep karanlıktayken bizim sevinç içinde yaşamamız mümkün değil. Bu itibarla herkesi Türk milletinin menfaati için ön şartsız sorumluluk almaya çağırıyorum. birlikte Türk vatanını sonuna kadar müdafaa edelim.

MHP sanal gündemlerle oyalanan bir anlayışa sahip değildir. Demokrasiye bağlılığımız dönemsel değil ilkeseldir. Yalnızca muhalefet etmekle milletimizin beklentilerini karşılayamayacağımızı iyi biliyoruz.

BAŞKANLIK SİSTEMİ ÖNERİSİ

Bahçeli, anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin, "MHP'nin, Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili TBMM'de tercihi ne olursa milletin karşısında da tıpatıp aynısı olacaktır." dedi.