Askeri birliklerin taşınmasında sona doğru

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında kent merkezlerinden kaldırılacağı açıklanan askeri birliklerin taşınma işlemlerinde sona gelindi.

Ankara Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında taşınma işlemleri, ağustos ayının sonuna doğru başladı.

Bu kapsamda Eğitim Destek Tabur Komutanlığına bağlı 62 tank ile 37 zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe aracı, Şereflikoçhisar'a taşındı. Tanklar, tank taşıyıcılarla birliklerinden çıkarıldı. Kışladaki malzemeler ise tırlarla taşındı. Komutanlıktaki 66 tank ile 43 zırhlı personel taşıyıcı da demiryoluyla Burdur'daki askeri birliğe nakledildi.

Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki taşınma işlemleri ise tamamlandı. Buradan 40 tank, zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe aracının bulunduğu 110 paletli araç ve 6 obüs, Çankırı'daki birliğe sevk edildi. Tank taşıyıcıların kullanıldığı nakliyatta askeri malzemeler 4 tırla götürüldü.

Taşınacağı açıklanan İstanbul'daki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı ile 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında da işlemler tamamlandı.

Bu kapsamda Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 14 obüs tank taşıyıcılarla Kahramanmaraş, 80 tank ve 169 paletli zırhlı araç da Gaziantep'teki birliklere demiryoluyla nakledildi.

İstanbul Bağcılar'daki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından da 40 tank Tekirdağ, 15 obüs ve 158 paletli zırhlı araç da Sivas'ın Ulaş ilçesindeki birliklere gönderildi.

Ağustos ayından itibaren taarruz, genel maksat ve eğitim ile yük uçaklarından oluşan 180 hava aracından 11'inin Malatya ve İzmir'deki birliklerine nakli gerçekleştirildi.

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı ile Malatya Erhaç'taki 111. Filo Komutanlığındaki toplam 78 savaş uçağından 56'sının Konya ve Eskişehir'e taşınma işlemi tamamlandı.

56 SAVAŞ UÇAĞI KONYA VE ESKİŞEHİR'E İNTİKAL ETTİRİLDİ

Taşınma işlemi 20 Eylül'de başlayan Mürted'de konuşlu 151. Filo Komutanlığındaki 12 F-16 ile 153. Filo Komutanlığındaki 17 F-16'nın geçici olarak Konya'ya intikali sağlandı. İki filo komutanlığındaki uçaklar, pist bakım işleminin tamamlanmasının ardından Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığına nakledilecek.

113. Filo Komutanlığındaki 16 F-16 ile 111. Filo Komutanlığındaki 11 F-4 savaş uçağı, Eskişehir'e götürüldü.

Öte yandan, 141. Filo Komutanlığı 151. Filo Komutanlığı, 142. Filo Komutanlığı 113. Filo Komutanlığı, 143. Filo Komutanlığı ise 153. Filo Komutanlığı olarak teşkilat değişikliği yapıldı.

SOLOTÜRK KONYA'YA TAŞINDI

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından konuşlu olduğu başkentteki filo komutanlığı lağvedilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK, komutan emriyle Konya'ya taşındı.