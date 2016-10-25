Antalya'daki patlamayla ilgili yayın yasağı kararı

Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) otoparkında meydana gelen patlamayla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

Kararda, saat 08.50 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı'nda bulunan ATSO otoparkındaki patlamayla ilgili gerek yerel gerekse ulusal birçok yazılı ve görsel medya ile internet haber sitelerinde doğru olmayan bilgiler verilmek suretiyle halkın üzerinde korku, panik ve endişe yaratacak yayınlar yapıldığı bildirildi.

Söz konusu yayınların il genelindeki huzur ve güven ortamı ile kamu düzenini bozucu eylem ve davranışlara dönüşebileceğinin, ayrıca yürütülen soruşturmanın akamete uğratılmasına neden olacağının değerlendirildiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26'ncı ve 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan 'basın özgürlüğünün kullanılmasının ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak, başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanması veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlandırılabileceği' amir hükümler uyarınca, ATSO otoparkında bugün saat 08.50 sıralarında meydana gelen patlama olayına ilişkin yapılan ya da yapılacak tüm haberlere; yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda tüm yazılı ve görsel basınla internet ortamında 5787 sayılı Basın Kanunu'nun 3'üncü maddesi uyarınca soruşturma tamamlayıncaya kadar yayın yasağı konulmasına ve yapılan yayınların kaldırılmasına karar verildi."

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) resmi internet sitesinde söz konusu yayın yasağını duyurdu.

Duyuruda yazılı, görsel basın, sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber ve röportaja yayın yasağı getirildiği bildirildi.