Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) otoparkında meydana gelen patlamada, 10 kişi yaralandı.

ATSO'nun çevre yolu yanındaki binasının otoparkında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sonrasında bölgeye ambulans, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da bölgeye gelerek, çalışmaları koordine etti.

ATSO çalışanlarının yanı sıra vatandaşların da kullanabildiği otoparkın çevresinde polis ekiplerince güvenlik çemberi oluşturulurken, vatandaşların içeri girmesine izin verilmedi.

Patlama nedeniyle oda çalışanları da büyük panik yaşadı. Bazı çalışanlar birbirlerini sarılarak teselli etti.

Polis, ikinci bir patlama ihtimaline karşın bina çevresinde de arama yaptı.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, patlamanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası arkasındaki açık otoparkta park edilmiş bir araçta meydana geldiği ve sebebinin henüz belirlenemediği belirtildi.

Açıklamada, "Patlama sonucunda herhangi bir can kaybı yoktur. Çevre binalarda meydana gelen cam kırılmaları sebebiyle 10 kişi cam kesiği şeklinde yaralanmıştır. Olayın sebebiyle ilgili bulgulara ulaşıldıkça kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

"NEDENİYLE İLGİLİ NET BİR BİLGİMİZ YOK"

ATSO Başkanı Davut Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın binanın otoparkında meydana geldiğini bildirdi. Patlamada vatandaşların cam kırıkları yüzünden yaralandığını belirten Çetin, "Onların da durumları iyi. Patlamanın nedeniyle ilgili net bir bilgimiz yok." dedi.

Öte yandan, ATSO yakınındaki bir oto yıkamacıda çalışan görgü tanığı Fatih Kocaer, araç yıkadığı sırada büyük bir patlama duyduğunu, olay yerine gittiğinde 10-15 aracın zarar gördüğünü söyledi.

Kocaer, patlamanın etkisiyle park yerindeki bazı araçların kaportalarının fırladığını, ATSO binasının da camlarının kırıldığını söyledi.