Annesini emerken öldü

Eskişehir'de geçtiğimiz gün yürek yakan bir olay yaşandı. Yeni doğum yapan bir anneE.D., bebeği İ.Ş.'ye süt verirkenuyuyakaldı. Bu sırada minik bebek boğularak hayatını kaybetti. Sabah kalktığında bebeğinin hareket etmediğini gören anne E.D. kısa süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark etti. Eve giden sağlık ekipleri, minik bebeğin öldüğünü tespit etti. Acı haberle yıkılan anne, sinir krizi geçirdi. Talihsiz olayla ilgilisoruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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