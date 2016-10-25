Annesini emerken öldü

Eskişehir'de geçtiğimiz gün yürek yakan bir olay yaşandı. Yeni doğum yapan bir anne E.D., bebeği İ.Ş.'ye süt verirken uyuyakaldı. Bu sırada minik bebek boğularak hayatını kaybetti. Sabah kalktığında bebeğinin hareket etmediğini gören anne E.D. kısa süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark etti. Eve giden sağlık ekipleri, minik bebeğin öldüğünü tespit etti. Acı haberle yıkılan anne, sinir krizi geçirdi. Talihsiz olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.