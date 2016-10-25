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6 aylık acı

6 aylık acı
Antalya'da önceki gün Nuray Sinanoğlu, oğlu 6 aylık Ömer'i uyuttuktan sonra yatağına yatırdı. Yaklaşık 2 saat sonra kontrol ettiğinde Ömer'in hareketsiz olduğunu fark eden anne, sağlık ekiplerini aradı. Hastaneye kaldırılan minik Ömer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Niyazi Sinanoğlu oğlunun ölüm haberiyle yıkıldı. Bebeğin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp'a gönderildi.
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