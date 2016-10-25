15 Temmuz'dan sonraki en büyük saldırı bertaraf edildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda "15 TemmuzSonrası Ulusal Güvenlik Açısından Siber Güvenlik" konulu panelde yaptığı konuşmada, diğer alanlarda olduğu siber güvenlik alanında da birlikte hareket edilmesiyle 15 Temmuz darbe girişiminin kırıldığını söyledi.

15 Temmuz gecesi birçok altyapı sisteminin bulunduğu yerlerde önemli hasarlar meydana geldiğini ifade eden Sayan, hiçbir saldırının ortaya konulan direnci kıramadığını dile getirdi.

'SALDIRILAR ÖNEMLİ MİKTARDA ARTTI'

"15 Temmuz'da fiziksel bir saldırı gördük, ama hemen akabinde siber saldırı, Türkiye'nin kilitlenmesi gibi çağrılar yapıldı. Takip eden haftalarda siber saldırılarda önemli miktarda artış yaşandı. 15 Temmuz öncesine göre, siber saldırılar yaklaşık 2,5 kat arttı. Bunlara karşı 7/24 esasına göre çalışan ekipler, tüm kurum, kuruluşlar dayanışma içinde başta DDoS olmak üzere bilgi çalmaya yönelik birçok saldırı bertaraf edildi."

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi aracılığıyla bu alandaki koordinasyonu gerçekleştirdiklerine işaret eden Sayan, yapılan son düzenlemeyle koordinasyonun yanı sıra örneğin açığı bulunan bir site hakkında gerekli tedbirlerin alınmaması halinde yaptırım uygulama yetkisine kavuştuklarını kaydetti.

"GENÇLER SEKTÖRE KATILMALI"

Sayan, siber güvenlik alanındaki en önemli faktörün insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, bu alana ilgi duyan gençlerin sektöre katılmasının önemli bir potansiyelin hayata geçirilmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin uğradığı saldırılar sonrasında bu alandaki kapasitenin ciddi oranda artırıldığını belirten Sayan, mevcut yapının daha da ileriye götürülmesi konusunda sektörle, üniversitelerle iş birliği yaptıklarını, bu iş birliklerinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Siber tehditlerin ülkelerle de sınırlı olmadığına işaret eden Sayan, bu nedenle uluslararası alanda da yeni iş birliği olanakları yaratmak için çaba gösterdiklerini anlattı. Sayan, "Yazılımdan donanıma kullandığımız ürünlerin yerli ve milli olması lazım. Yerli, milli olmadığı sürece sistemde bir açık bırakıldığında olay bitiyor. Bu nedenle siber tehditleri tüm yönleriyle ele alıp, kamu ve düzenleyici kuruluşlar olarak tehditleri doğru şekilde değerlendirip, buna göre hareket ediyor olmamız lazım." dedi.