Yıldırım mesajlar

AK Parti'nin Afyonkarahisar kampı tamamlandı. Başbakan Binali Yıldırım, partisinin "Millet Yenilmez, Türkiye Bölünmez" temalı 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde bir konuşma yaptı. İşte Yıldırım'ın sözleri:



Ne FETÖ ne BETÖ ne DEAŞ ne de başka bir kirli terör örgütü bu yüce milleti dize getiremez, bu ülkeyi yolundan çeviremez. Gün gelir askerimizle, gün gelir polisimizle, operasyon üzerine operasyon yapar inlerine girer bellerini kırarız.



Partimize sızanları tek tek tespit ettik, gereğini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sürekli tezvirat. Efendim ByLock'ta bakanlar varmış, milletvekilleri varmış. Kocaman bir yalan. Hiçbir milletvekilimiz, hiçbir bakanımız ne ByLock'ta var ne terörün içinde var, ne FETÖ'nün içinde var. Eski bir Genelkurmay Başkanı çıkıp diyor ki 'Biz 2004'te uyardık.' Ne uyardınız kardeşim, karara bakıyoruz, 'Nur cemaati ve hizmet hareketi izlenmelidir.' Ne zamandan beri cemaatler terör örgütü oldu. Bizim için kırmızı çizgi, terör faaliyetinin başladığı gündür, o da 17 Aralık'tır. Şundan emin olun kardeşlerim, sürecin sonunda tek bir mağdur bile kalmayacak.



1980'den 2013'e kadar bu kanlı örgüte sadece Türkiye'de iki başbakan karşı çıkmış, açıkça mücadele etmiştir. Biri merhum Necmettin Erbakan, biri de kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi ortaya çıkıp bizi bu örgütlerle itham etmek isteyenlere sorarım, bu örgüt daha 80'li yıllarda sınav sorularını çalarken hangi tedbiri aldınız. Hangi başbakan, hangi cumhurbaşkanı bu örgütle AK Parti iktidarı kadar mücadele etti? Şimdi çıkıp konuşması kolay.



Bu örgüt Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zehirli bir yılan gibi sızarken susanların, bakıyorum dilleri çözülmüş, bülbül gibi konuşuyorlar. Bu örgüt emniyet teşkilatına, yargıya sızarken, susanların akılları belli ki şimdi başlarına gelmiş. 17 Aralık 2013 sabahı ülkede FETÖ'ye teslim olanları bu millet gördü, yargı ve kolluğa, siyasete darbe yaparken medya teslim oldu, bürokrasi teslim oldu, siyasi partilerin bir kısmı teslim oldu.



İzmir'de FETÖ CHP'ye çalıştı. 2014 seçimlerinde İzmir'de aday kampanyasını yürütürken FETÖ mensubunun, FETÖ örgütünün o bacı, abla ve abilerinin nasıl CHP'yle beraber kendilerini parçalarcasına kampanya yaptıklarına, sandık başlarını tuttuklarına birebir şahidim.



Hem yeni anayasa hem de başkanlık sistemiyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Konuyu hem Meclis'te hem de kamuoyu nezdinde yeterince tartıştık, konuştuk, görüştük. Bundan sonra yapacağımız iş, teklifimizi en kısa zamanda Meclis'e getirmek, yüce Meclis'in iradesine teslim etmektir. Meclisimiz ister 367, ister 330 ile anayasa değişikliğini onasın, her halükarda son kararı millete götüreceğiz.



Hem İsrail ve Rusya ile ilişkilerimizi normalleştirdiğimiz gibi gelecek süre içinde gerek Suriye'de gerek Irak'ta ve hatta Mısır'da da ilişkilerimizin çok daha iyi şekilde gelişmesi için gayretimizi her gün arttırmaya devam ediyoruz.



Çözüm mözüm yok. Çözüm milletledir. Terör ortadan kalkıncaya kadar konuşacak hiçbir şeyimiz yok.



AB VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMELİ

Avrupa Birliği meselesinde bizim kafamızda zerre kadar karışıklık yok. İlk gün ne dediysek, bugün de aynı noktadayız. Kafa karışıklığı Avrupa Birliği'nin kendisindedir. Avrupa Birliği, İngiltere'nin çıkma kararından sonra gelecek vizyonunu gözden geçirmeli ve bunun sebepleri üzerinde kafa yormalı. Türkiye'ye verilen sözler ama, fakat demeden, şartlar ileri sürmeden yerine getirilmeli. Biz ahdimize vefa göstermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini inşa etmekte, kalkındırmakta kararlılığımız tamdır. 14 yıldır başarıların altında yatan da, AK Parti'nin sözünün eri olmasıdır. Hiçbir zaman yapamayacağımız şeyin sözünü vermedik.