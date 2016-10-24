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Traktör lastiğiyle crossfit yapıyor

Traktör lastiğiyle crossfit yapıyor
Ardahan'ın Göle İlçesi'nde yaşayan beden eğitimi öğretmeni , köydeki evinin bahçesinde traktör tekeri, at arabasının demir kolları, şambrel, balyoz gibi malzemelerle crossfit yapıyor. Güreşçi Altun'un sağlık için başladığı güç ve dayanıklılık sporu crossfiti elindeki imkanlarla yapması görenlerin ilgisini çekiyor.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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