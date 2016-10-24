Terörsevici HDP Bolu İl Başkanı tutuklandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, operasyon kapsamında, "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla evinde gözaltına alınan HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Günaydın, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Günaydın tutuklandı.

Geçen perşembe günü gözaltına alınan Günaydın'ın evinde bulunan çok sayıda kitap ve örgütsel dokümana da el konulmuştu.