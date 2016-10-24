  1. O hain cehennemin dibini boyladı

Terörsevici HDP Bolu İl Başkanı tutuklandı

Bolu'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan tutuklandı.

Terörsevici HDPli başkan tutuklandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, operasyon kapsamında, "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla evinde gözaltına alınan 'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Günaydın, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Günaydın tutuklandı.

Geçen perşembe günü gözaltına alınan Günaydın'ın evinde bulunan çok sayıda kitap ve örgütsel dokümana da el konulmuştu.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 19:34
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