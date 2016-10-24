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Terör örgütü 'ya darbe üstüne darbe

Bitlis'te düzenlenen da terör örgütü 'nın sözde Garzan Eyaleti Öz Savunma Birimi Halkla İlişkiler Sorumlusu "Şervan Seyit" kod adlı Cahit Beyhan ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKKya darbe üstüne darbe

Valilikten alınan bilgiye göre, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Özen-26" u kapsamında merkeze bağlı Aşağı Ölek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 22 Ekim'de insansız hava aracının aktardığı görüntülerde 4 'lı teröriste ait ısı kaynağı tespit edildi.

Aynı bölgede bir gün sonra saat 07.30 sıralarında 3 kişilik bölücü terör örgütü mensubuna ait yeniden ısı kaynağı tespit edilmesi üzerine Eskişehir Birleşik Hava Harekat Merkezi'nden ani yakın hava desteği talebinde bulunuldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklarla aynı gün ısı kaynağı alınan bölgeye 2 uçak bombası atıldı. Bölgede yapılan istihbari çalışmalarda, Aşağı Ölek ile Yukarı Ölek köyleri yakında icra edilen operasyon esnasında, terör örgütü PKK'nın sözde Garzan Eyaleti Öz Savunma Birimi Halkla İlişkiler Sorumlusu "Şervan Seyit" kod adlı Cahit Beyhan ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 21:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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deli balta deli balta

fetocu asker polis gidince pkk yetim ve öksüz kaldı

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cevapla 24.10.2016 21:28
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