Tarihi manav

Tarihi mirasa sahip çıkılmadı. İzmir'de ortaya çıkan tarihi rezalet, yürekleri sızlattı. Basmane İlçesi'nde bulunan 1700'lü yıllarda Osmanlı mimarisi ile yapılmış olan KıllıoğluHacı İbrahim VakfıHamamı, 1960 yılına kadar aktif olarak kullanıldı. Üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülü olan tarihi hamam, 1960'ta çıkan yangının ardından kullanıma kapatıldı. Yangın sonrası işlevini yitiren hamamda restorasyon çalışması yapılmadı. Çürümeye bırakılan tarih, 2014 yılında Vakıflar BölgeMüdürlüğü tarafından, odun kömür deposu olarak kullanıldı. Restore edilmek yerine kaderine terk edilen hamam, şimdi de manav olarak kullanılmaya başlandı. Bir vatandaşa kiralanan tarihi hamam "Yıldırım Manav" yapıldı. Hamamın kubbesinin altına sebze meyve tezgahları açıldı. Skandala tepki yağdı.
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