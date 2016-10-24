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Tarihi

İzmir’de 300 yıllık hamam, çürümeye bırakıldı. Rezalet sahneye çıktı. a dönüştürülen tarihi yapıya, sebze ve meyve tezgahları açıldı

Tarihi manav
Tarihi mirasa sahip çıkılmadı. İzmir'de ortaya çıkan tarihi rezalet, yürekleri sızlattı. Basmane İlçesi'nde bulunan 1700'lü yıllarda Osmanlı mimarisi ile yapılmış olan Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı, 1960 yılına kadar aktif olarak kullanıldı. Üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülü olan tarihi hamam, 1960'ta çıkan yangının ardından kullanıma kapatıldı. Yangın sonrası işlevini yitiren hamamda restorasyon çalışması yapılmadı. Çürümeye bırakılan tarih, 2014 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, odun kömür deposu olarak kullanıldı. Restore edilmek yerine kaderine terk edilen hamam, şimdi de olarak kullanılmaya başlandı. Bir vatandaşa kiralanan tarihi hamam "Yıldırım Manav" yapıldı. Hamamın kubbesinin altına sebze meyve tezgahları açıldı. Skandala tepki yağdı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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