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Talih kuşu ’da

Son 3 yılda büyük ikramiyenin en çok Yenimahalle’ye çıktığı iddiası yalan çıktı. İlçe, sırayla Çankaya, Kadıköy, Konak ve Şişli rekorunun gerisinde.

Talih kuşu Ankara’da
Zengin olma hayalleri şansa kaldı! Milli Piyango'da büyük ikramiyenin en çok Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'ne çıktığı iddiası ortaya atıldı. Son 3 yılda büyük ikramiyenin 19 kez Yenimahalle'ye çıktığı vurgulandı. Maliye Bakanı Naci Ağdal ise "Yenimahalle" efsanesiyle ilgili milletvekillerinin sorularını Milli Piyango İdaresi'nin bilgi notuyla yanıtladı. Buna göre, 1 Ocak 2013-17 Eylül 2016 tarihleri arasında sadece 'nın Yenimahalle ilçesine değil birçok yerleşim birimine de çok sayıda büyük ikramiye çıktı.

YENİMAHALLE 5. SIRADA
Milli Piyango İdaresi'nin verdiği rakamlara göre, 3 yılda Ankara Çankaya'ya 32, İstanbul Kadıköy'e 30, İzmir Konak'a 22, İstanbul Şişli'ye 21 kez ikramiye çıktığı açıklandı. Sıralamada Yenimahalle ise 3 yılda 19 kez ikramiye kazanan ilçe olarak İstanbul Fatih ile birlikte 5'nci sırayı paylaştı. Bilgi notunda, "Her türlü işlemimiz müfettişler, Sayıştay ve TBMM KİT komisyonunca denetleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Evrin GÜVENDİK
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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