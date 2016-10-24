Talih kuşu Ankara’da

Zengin olma hayalleri şansa kaldı! Milli Piyango'da büyük ikramiyenin en çok Ankara'nınYenimahalle İlçesi'ne çıktığı iddiası ortaya atıldı. Son 3 yılda büyük ikramiyenin 19 kez Yenimahalle'ye çıktığı vurgulandı. MaliyeBakanı Naci Ağdal ise "Yenimahalle" efsanesiyle ilgili milletvekillerinin sorularını Milli Piyangoİdaresi'nin bilgi notuyla yanıtladı. Buna göre, 1Ocak 2013-17 Eylül 2016 tarihleri arasında sadece Ankara'nın Yenimahalle ilçesine değil birçok yerleşim birimine de çok sayıda büyük ikramiye çıktı.
YENİMAHALLE 5. SIRADA
Milli Piyango İdaresi'nin verdiği rakamlara göre, 3 yılda Ankara Çankaya'ya 32, İstanbul Kadıköy'e 30, İzmir Konak'a 22, İstanbul Şişli'ye 21 kez ikramiye çıktığı açıklandı. Sıralamada Yenimahalle ise 3 yılda 19 kez ikramiye kazanan ilçe olarak İstanbul Fatih ile birlikte 5'nci sırayı paylaştı. Bilgi notunda, "Her türlü işlemimiz müfettişler, Sayıştay ve TBMM KİT komisyonunca denetleniyor" ifadeleri kullanıldı.
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