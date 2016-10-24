Taciz intiharı

Zonguldak Ereğli'de yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi G.D., komşuları A.K.'nin yemek yeme bahanesiyle evine çağırarak kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. 44 yaşındaki A.K., çıkarıldığı ilk mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.K., duruşmadaki iyi hali ve kaçmaşüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyeedildi. Bu kararın ardından kendisini evekapatan G.D.,önceki akşamsaatlerinde,psikolojikdestek içinkullandığı ilaçlarıntamamını içerek canınakıymak istedi. Ailesitarafından hastaneye kaldırılangenç kız yoğun bakıma alındı. Hastane önünde G.D.'den gelecek iyi haberi bekleyen baba Ayhan D., kızının bir an önce sağlığına kavuşmasını ve adaletin yerine gelmesini istediğini belirtti.
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