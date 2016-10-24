  1. Bir babanın iki büyük acısı
  2. Irmak’a veda

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15 yaşındaki G.D. komşusunun ine uğradı. A.K. önceki gün serbest kaldı. Karara isyan eden genç kız canına kıymak istedi...

Taciz intiharı
Zonguldak Ereğli'de yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi G.D., komşuları A.K.'nin yemek yeme bahanesiyle evine çağırarak kendisine cinsel de bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. 44 yaşındaki A.K., çıkarıldığı ilk mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.K., duruşmadaki iyi hali ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliye edildi. Bu kararın ardından kendisini eve kapatan G.D., önceki akşam saatlerinde, psikolojik destek için kullandığı ilaçların tamamını içerek canına kıymak istedi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan genç kız yoğun bakıma alındı. Hastane önünde G.D.'den gelecek iyi haberi bekleyen baba Ayhan D., kızının bir an önce sağlığına kavuşmasını ve adaletin yerine gelmesini istediğini belirtti.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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