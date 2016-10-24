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Son yolculuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da 7 Ekim günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görev yapan Mehmet Özdinar (32), trolle balık avladığı iddia edilen balıkçıların saldırısına uğradı. Ağır yaralan Özdinar, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Dün Özdinar için Kartal Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene babası Osman Nuri Özdinar'ın yanı sıra, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri İstanbul İl Müdürü Hamit Aygül, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Özdinar'ın arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. , gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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