  1. Karşıya geçemedi
  2. Mezhepçi provokasyon ellerinde patladı!

Son sürat!

Gürkan Kutlu, direksiyon başına geçti. Gaza bastı Son sürat ağaca çaptı Araç ikiye bölünürken, genç feci şekilde can verdi

Son sürat!
Korkunç kaza dün İzmit'te yaşandı. Otomobiliyle ilerleyen Gürkan Kutlu gaza bastı. Islak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada Kutlu, feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerinehaber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri otomobilde iki telefon olduğunu fark etti. Kazada yaralı olabileceği ihtimali üzerine ekipler, yol kenarında bulunan sazlıklarda yaralı aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. Otomobilin bir bölümü ağaçta kalırken, kopan ön kısmının ise yaklaşık 30 metre ileriye uçtuğu görüldü.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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