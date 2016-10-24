Şaşkın hırsız

Gaziantep'te geçen çarşamba günü bir kişi, Hanifi Özaslan'ın antika eşya satışı yaptığı işyerine girerek ürünlere bakmaya başladı. Şüpheli, arka bölümde bulunan Özaslan'ın masadaki telefonunu alıp kaçmak istedi. İkili arasında arbede çıktı. Özaslan'ın telefonunu elinden aldığı hırsız, bu sırada montunu ve cebindeki kimliğini düşürüp kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Özaslan, şunları söyledi: "Hareketlerinden şüphelendim. Müşteri gibi davranmıyordu. Telefonu çaldığını anladım. Hemen tuttum dışarıya doğru çıkardım. Elimden kaçtı, kıyafetleri elimde kaldı. Polisler gittikten bir süre sonra hırsız tekrar geldi. Montunu ve kimliğini istedi. Çok şaşırdım. Köşede bekleyen ekipler kıskıvrak yakaladı."