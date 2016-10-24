  1. Cezaevinden şantaj
  2. Duvardaki rezalet

Psikopat

Psikopat
Rusya'dan insanların kanını donduran bir vahşet haberi geldi. 21 yaşındaki Alina Orlova, sokakta gördüğü sahipsiz kedi ve köpekleri, işkenceyle katletti. Bazı hayvanları duvara çiviledi, bazılarını da kurşuna dizdi. Orlova, caniliğin fotoğraflarını ise sosyal medyadan paylaşınca yakayı ele verdi. Tüm dünya vahşete tepki gösterdi. Facebook'tan öldürdüğü hayvanların fotoğraflarını paylaşan Alina Orlova, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayvanları arkadaşı Alena Savchenko (19) ile beraber öldürdüğünü itiraf eden Orlova, pişman olduğunu söyledi.
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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