  1. Büyük sapık!
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Onlar erdi muradına

Onlar erdi muradına
'Aşk engel tanımaz' sözü bir kez daha gerçek oldu. Sakarya'da yaşayan bedensel engelli , 2010 yılında internetten Tekirdağ'da oturan Sibel Kınay ile tanıştı. İkili sevgili oldu. 5 yıl boyunca internetten konuşup iki kez buluşan çift evlenmeye karar verdi. Ancak Sibel Kınay'ın ailesi bu duruma karşı çıktı. Uğur Yıldız 3'üncü buluşmada kız arkadaşını kaçırıp Sakarya'ya götürdü. Bir ay önce resmi nikahları kıyılan çift, dün dünya evine girdi. Damat Yıldız düğün sonrası "Heyecanlıyız, mutluyuz. Mutluluğumuz gözlerimizden okunuyor" dedi. Gelin Sibel Kınay ise "Sevenlere pes etmesinler diyorum" dedi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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