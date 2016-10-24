Onlar erdi muradına

'Aşk engel tanımaz' sözü bir kez daha gerçek oldu. Sakarya'da yaşayan bedensel engelli Uğur Yıldız, 2010 yılında internetten Tekirdağ'da oturan Sibel Kınay ile tanıştı. İkili sevgili oldu. 5 yılboyunca internetten konuşupiki kez buluşan çift evlenmeyekarar verdi. Ancak Sibel Kınay'ın ailesi bu duruma karşı çıktı. Uğur Yıldız 3'üncü buluşmada kız arkadaşını kaçırıp Sakarya'ya götürdü. Bir ay önce resmi nikahları kıyılan çift, dün dünya evine girdi. Damat Yıldız düğün sonrası "Heyecanlıyız, mutluyuz.Mutluluğumuz gözlerimizdenokunuyor" dedi. GelinSibel Kınay ise "Sevenlere pesetmesinler diyorum" dedi.
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