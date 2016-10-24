O hain cehennemin dibini boyladı

Kutu Deresi Vadisinde 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ve savaş uçaklarının da katıldığı operasyonda etkisiz hala getirilen 13 teröristten birinin örgütün bölge sorumlularından olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 14 yıldır örgütte olan ve PKK'nın sözde Dersim eyaleti doğu cephesi sorumlusu olan 'Ferhat Zagros' kod adlı Hüseyin Ertürk'ün operasyonda öldürüldüğünü PKK'ya yakın internet siteleri de açıkladı.

Ertürk'ün, uzun yıllardır Tunceli kırsal alanında eylemlerde bulunduğu tespit edilirken, bölgedeki bir çok karakol saldırısı ve askerin şehit edilmesi eylemine bizzat katıldığı güvenlik birimleri tarafından tespit edildiği öğrenildi.







YOL KESME EYLEMLERİNE KATILIYORDU

Tunceli-Erzincan karayolunun da sık sık kesilmesi eylemlerini organize ettiği ve yine geçen yıl Ağustos ayında yapılan yol kesme eyleminde propaganda yaparken Tunceli'de özerklik ilan ettiğini söyleyen kişinin de PKK'lı Hüseyin Ertürk olduğu belirtildi. Güvenlik birimleri, Ertürk'ün ölü ele geçirilmesinin terör örgütüne önemli bir darbe olduğunu belirtti.







TUNCELİ'DE İLK KEZ DOÇKA ELE GEÇİRİLDİ

PKK'nın silahlı eylemlere başladığı günden bugüne kadar Tunceli kırsalında ilk kez teröristlerin kullandığı Doçka uçaksavar güvenlik güçlerince ele geçirildiği öğrenildi. 3 gün önce Ovacık ilçesine bağlı Munzur vadisi içinde yer alan Aşağıtorunoba Jandarma Karakoluna saldıran PKK'lılar ile çıkan çatışma ve daha sonra gerçekleştirilen hava destekli operasyon sonucu 5 terörist ölü ele geçirilmişti.

Dün karakol yakınındaki Pir Sultan Deresinde düzenlenen operasyon sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde, Aşağıtorunoba Karakoluna saldırıda kullanılan Doçka silahı ve mühimmatları bulundu. PKK'nın Tunceli'de silahlı faaliyet gösterdiği günden bugüne kadar ilk kez bir Dokça gibi bir ağır silah güvenlik güçlerince ele geçirilmiş oldu.