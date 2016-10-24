Nefes kesen operasyon!

Zonguldak'ta 21 Ekim gün, Karadeniz Ereğli Limanı'nın 70 deniz mili kuzeyinde, Tuzla'dan kalkıp Ukrayna'nın Sivastopol Limanı'na seyir halindeki Panama bayraklı "M/V FOM" isimli kargo yük gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Mürettebat yardım istedi. Ekipler bölgeye gitti. Olumsuz meteorolojik şartlar ve ağır deniz durumuna rağmen, gemide bulunan 8 kişilik mürettebat nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. TCG Yıldırım fırkateyninintabip subayı ve sağlık ekibi tarafından3'ü Türk, 4'ü Gürcü ve 1'i Azeri uyruklumürettebat ilk sağlık kontrolündengeçirildi. Mürettebatın teşekküllü bir hastanede ayrıntılı tetkiklerinin yapılması için yola çıkan fırkateyn, Karadeniz Ereğli Limanı'na yanıştı. Mürettebat limanönlerinde bekleyen sahil güvenlik botunatransfer edilirken, arama kurtarmagörevi de başarıyla sona erdi.
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