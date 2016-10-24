Nefes kesen operasyon!

Zonguldak'ta 21 Ekim gün, Karadeniz Ereğli Limanı'nın 70 deniz mili kuzeyinde, Tuzla'dan kalkıp Ukrayna'nın Sivastopol Limanı'na seyir halindeki Panama bayraklı "M/V FOM" isimli kargo yük gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Mürettebat yardım istedi. Ekipler bölgeye gitti. Olumsuz meteorolojik şartlar ve ağır deniz durumuna rağmen, gemide bulunan 8 kişilik mürettebat nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. TCG Yıldırım fırkateyninin tabip subayı ve sağlık ekibi tarafından 3'ü Türk, 4'ü Gürcü ve 1'i Azeri uyruklu mürettebat ilk sağlık kontrolünden geçirildi. Mürettebatın teşekküllü bir hastanede ayrıntılı tetkiklerinin yapılması için yola çıkan fırkateyn, Karadeniz Ereğli Limanı'na yanıştı. Mürettebat liman önlerinde bekleyen sahil güvenlik botuna transfer edilirken, arama kurtarma görevi de başarıyla sona erdi.