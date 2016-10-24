Katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Muş Valisi Seddar Yavuz, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin ifşa edilmesi nedeniyle yürüttükleri çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Bostankent köyü civarında bir aracın içerisinde 2 terör örgütü mensubunun taşındığının haber alındığını belirtti. Bahse konu aracın güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymadığını ve güvenlik güçlerine ateş açıldığını hatırlatan Vali Yavuz, "Çıkan çatışmada bir terörist ölü olarak ele geçirilmiş ve araç içerisinde bulunan şoför ile bir muhtar da yaralı olarak ele geçirilmişti. Daha sonra yapılan çalışmalar içerisinde 2 muhtarın terör örgütü mensuplarıyla işbirliği içerisinde olduğu, bunlara yardım ettiği tespit edilmiş ve tutuklanmıştır, ayrıca aracın şoförü olan şahıs da tutuklanmıştır" dedi.
KCK SORUMLUSU HDP'Li VEKiLiN ARACINDA YAKALANDI
Bingöl'den Muş'a gönderilen sözde KCK temsilcisinin Muş milletvekilinin aracında yakalandığını açıklayan Yavuz, "Yine nitekim Bingöl'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak da ilimizde KCK temsilcisi olarak atanan bir kadın, dün itibariyle gözaltına alınmıştır. Maalesef bu kadın da Muş milletvekilinin aracında gözaltına alınmıştır. Dolayısıyla biz diyoruz ki, siyasi partiler legal siyaset yapmalıdır, hukuka uygun hareket etmelidir. Böyle patlamayla, bombalı eylemlerle ismi geçen insanlarla aynı karede ve aynı araçta bulunmamalıdır" ifadelerini kullandı.
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Hala bu savcılar ne bekler anlamadımki allah aşkına ya kanıma doknuyor yapın gereğini benim vergilerim le 15000 tl maaş alıyor bu vekiller ya ne bu savsaklama yeter daha ne bekleniyor gelen şehitler yetmiyormu
Yahu bunların dokunulmazlıkları kalkmadımı arkadaş hala Mecliste neyi bekliyorsunuz birde bunlara Milletin paralarıyla maaş ödeniyor haram zehir zıkkım olsun
bu hdp vekilleri hapse atılmadığı sürece şehitlerin kanları siyasilerin üstündedir.MAZERET YOK...
Rivayet edenin çok riayet edenin az olduğu toplumlarda daimi huzur olmazmış.Vali bile dert yanıyorsa ;ya vali değildir,yada devlet valisine sahip değildir.
Pes doğrusu.Neden hala bunları Türk milletinin meclisine alıyorsunuz.Neden hala bizim verdiğimiz vergilerden elde edilen paralardan aylık veriyorsunuz.Bundan daha iyi bir delil olurmu.
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