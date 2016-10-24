Katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Muş Valisi Seddar Yavuz, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin ifşa edilmesi nedeniyle yürüttükleri çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Bostankent köyü civarında bir aracın içerisinde 2 terör örgütü mensubunun taşındığının haber alındığını belirtti. Bahse konu aracın güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymadığını ve güvenlik güçlerine ateş açıldığını hatırlatan Vali Yavuz, "Çıkan çatışmada bir terörist ölü olarak ele geçirilmiş ve araç içerisinde bulunan şoför ile bir muhtar da yaralı olarak ele geçirilmişti. Daha sonra yapılan çalışmalar içerisinde 2 muhtarın terör örgütü mensuplarıyla işbirliği içerisinde olduğu, bunlara yardım ettiği tespit edilmiş ve tutuklanmıştır, ayrıca aracın şoförü olan şahıs da tutuklanmıştır" dedi.

KCK SORUMLUSU HDP'Li VEKiLiN ARACINDA YAKALANDI

Bingöl'den Muş'a gönderilen sözde KCK temsilcisinin Muş milletvekilinin aracında yakalandığını açıklayan Yavuz, "Yine nitekim Bingöl'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak da ilimizde KCK temsilcisi olarak atanan bir kadın, dün itibariyle gözaltına alınmıştır. Maalesef bu kadın da Muş milletvekilinin aracında gözaltına alınmıştır. Dolayısıyla biz diyoruz ki, siyasi partiler legal siyaset yapmalıdır, hukuka uygun hareket etmelidir. Böyle patlamayla, bombalı eylemlerle ismi geçen insanlarla aynı karede ve aynı araçta bulunmamalıdır" ifadelerini kullandı.