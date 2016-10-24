Karşıya geçemedi

Niğde'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Birko Şirketinin Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve Koyunlu Halı'nın sahibi olan 75 yaşındaki Erdoğan Mumcu önceki akşam Ankara'da bulunan oğlu Üzeyir Mumcu ile birlikte, oğlunun işyerinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada aşırı hız yaptığı iddia edilen bir motosiklet, babaya çarptı. Erdoğan Mumcu olay yerinde ölürken, oğlu ise yaralı kurtuldu. Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan evli ve 3 çocuk babası Erdoğan Mumcu için dün memleketi Niğde merkeze bağlı Koyunlu köyünde tören düzenlendi. Niğde'den AkParti Milletvekilliği aday adayı da olan Mumcu, gözyaşları arasındaannesi Nahide Koyunlu'nun yanınadefnedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.