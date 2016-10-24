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Karşıya geçemedi

Koyunlu Halı’nın sahibi , yolun karşısına geçmeye çalışırken, motosikletin çarpması sonucu öldü

Karşıya geçemedi
Niğde'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Birko Şirketinin Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve Koyunlu Halı'nın sahibi olan 75 yaşındaki Erdoğan Mumcu önceki akşam Ankara'da bulunan oğlu Üzeyir Mumcu ile birlikte, oğlunun işyerinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada aşırı hız yaptığı iddia edilen bir motosiklet, babaya çarptı. olay yerinde ölürken, oğlu ise yaralı kurtuldu. Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan evli ve 3 çocuk babası Erdoğan Mumcu için dün memleketi Niğde merkeze bağlı Koyunlu köyünde tören düzenlendi. Niğde'den Ak Parti Milletvekilliği aday adayı da olan Mumcu, gözyaşları arasında annesi Nahide Koyunlu'nun yanına defnedildi.

Hayrettin YENEL
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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