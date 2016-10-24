Japon kadınların korkulu rüyası!

Filmlere konu olacak olay 11 Şubat 2013 günü start aldı. Japon vatandaşı 48 yaşındaki Y.K. İstanbul'a tatile geldi. Sultanahmet'i gezen kadın Ayasofya Müzesi'nde video çekerken hanutçuluk yapan 31 yaşındaki M.G. ile tanıştı. Gün boyu birlikte gezen ikili arasında duygusal yakınlaşma oldu. Tatilin ardından ülkesine dönen Y.K. ile M.G. internet üzerinden görüşmeye devam etti. M.G., daha sonra güvenini kazandığı Japon kadından borç para istemeye başladı. Evlenme vaadiyle de duygularıyla oynadı. Hanutçu, kadından 370 bin lira aldı. Y.K., M.G'nin yine Japon bir kadınla evli olduğunu öğrendiği gün paralarının tamamının geri ödemesini istedi. Ancak M.G. sırra kadem bastı. Japon kadın suç duyurusunda bulundu. M.G. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Mahkeme, M.G.yi 2 yıl 6 ay hapis ve50 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Ancak ceza ertelendi. Sanığa yurtdışına çıkış yasağı verildi. Öte yandan Japon kadınlar twitter hesabı üzerinden şu sözlerle M.G. ile ilgili olarak birbirlerini uyardı: "Türkiye'yi seven Japonları dolandıran kötü dolandırıcı, yaklaşınca kaç veya polisten yardım iste, en iyisi görmezden gel", "İstanbul özellikle Mavi Camii veya Ayasofya çevresine gidecek planları olanlar Türk dolandırıcıya dikkat ediniz. Japonlara parası ve vücudu için yaklaşır", "Ben ve arkadaşım Türkiye'yi çok seviyorduk. Ama bu adamın bizi dolandırmasından sonra Türkiyeyei ve çok sevdiğimiz için şoktayız", "İyi derce Japonca konuşarak para ve vücudu amaçlayan kötü adam. Arkadaşım gibi acı çekmenizi istemem, dolandırıcıya dikkat ediniz"
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