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İstihbarat ikiye ayrılacak

İstihbarat ikiye ayrılacak
Başbakan Binali Yıldırım, yeni istihbarat modelinin düzenlenecek bir Kanun Hükmünde Kararname içinde yayımlanabileceğini belirtti. Yeni modelin iç ve dış istihbarat olarak iki kısımdan oluşacağını söyledi. Yıldırım, 'in yeni pozisyonu için de "İki, üç yıl gibi zaman diliminde iç istihbarattaki yapılanma tamamlanınca, MİT tamamen dış istihbarata yönelecek" dedi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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