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İstanbul'un 11 ilçesinde

İstanbul Avrupa Yakası'nda planlı yatırım, bakım ve onarım çalışması kapsamında Perşembe günü, bazı ilçelerde olacak.

İstanbulun 11 ilçesinde elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Perşembe günü İstanbul Avrupa Yakası'nda planlı yatırım, bakım ve onarım çalışması kapsamında, bazı ilçelerde uygulamasına gidileceği duyuruldu. Açıklamada, Esenyurt, Sarıyer, Güngören, Zeytinburnu, Sarıyer, Silivri, Kağıthane, Fatih, Esenyurt, Eyüp, Bakırköy'ün bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacağı bildirildi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 19:49
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