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İstanbul zirvesi

dün İstanbul’da önemli bir görüşme yaptı. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani’yi kabul etti

İstanbul zirvesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi kabul etti. , Katar Emiri'ni kabul etmek üzere Kısıklı'daki konutundan, Huber Köşkü'ne gitti. Tarabya'dan geçtiği sırada konvoyunu durdurarak bir dolmuş durağını ziyaret eden Erdoğan, bir süre şoförlerle sohbet etti. Vatandaşların da sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sarıyer Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan, bir süre polis merkezinde kaldıktan sonra Huber Köşkü'ne geçti. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesi saat 14.15'de basına kapalı olarak başladı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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