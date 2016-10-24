İstanbul zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri'ni kabul etmek üzere Kısıklı'daki konutundan, Huber Köşkü'ne gitti. Tarabya'dan geçtiği sırada konvoyunu durdurarak bir dolmuş durağını ziyaret eden Erdoğan, bir süre şoförlerle sohbet etti. Vatandaşların da sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sarıyer Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan, bir süre polis merkezinde kaldıktan sonra Huber Köşkü'ne geçti. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesi saat 14.15'de basına kapalı olarak başladı.
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