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Irmak’a veda

Vahşice öldürülen için töreni düzenlendi. Yüzlerce kişi, acılı aileyi bu zor gününde yalnız bırakmadı...

Irmak’a veda
Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan 3.5 yaşındaki 'ın otopsisi tamamlandı. Katil Himmet Aktürk'ün tecavüz ettiği küçük kızın bedenine büyük hasar verdiği ve boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi. Talisiz Irmak'ın cenazesi dün ailesine teslim edildikten sonra Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ndeki Tokuçzade Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılırken gözyaşları sel oldu. Anne Suriye, baba Bilal Kupal ayakta durmakta zorlandı. Irmak'ın tabutunun üzerine kasımpatı çiçekleri konulurken, talihsiz kızın 10 yaşındaki ablası Ayşe Kupal da kardeşinin tabutu başında dua etti. namazının kılınmasının ardından Irmak'ın minik bedeninin bulunduğu tabut omuzlara alınarak, götürüldüğü Yeni Mezarlığa defnedildi. Öte yandan Himmet Aktürk'ün cep telefonunda farklı çocuklara ait fotoğraflar bulundu. Alaşehir'de 14 Ekim'de Irmak Kupal'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Evin çevresindeki ormanlık alan ve dere yataklarında küçük kızın izine rastlanamamıştı. Çocuğun ayak tırnaklarındaki rahatsızlığın etkisiyle uzun süre yürüyemeyeceği ve kaçırılmış olma ihtimalinin ağırlık kazanması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmişti. Kızın ailesi Müge Anlı'nın programnına katılmış ve Himmet Aktürk'ten şüphelendiklerini söylemişti. Aktürk reklam arasında Anlı'ya korkunç cinayeti itiraf etmişti. Zanlının ifadesi doğrultusunda Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisindeki 4 dönümlük bağda sürdürülen çalışmalarda, küçük kızın cesedi toprağa gömülmüş vaziyette bulunmuştu.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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