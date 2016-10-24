Terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda dün, Irak'ın kuzeyindeki Basyan terörist kampı bölgesinde tespit edilen üç terörist, silahlı İHA ile etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakkari Tümen Komutanlığınca, terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Operasyonlarda dün, Irak'ın kuzeyindeki Basyan terörist kampı bölgesinde tespit edilen 3 terörist, silahlı İHA ile etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 466'ya yükseldi.
kalan karakter 1000
bu silahlı iha işi çok iyi oldu gördüğünü imha ediyor diğer türlü sağ yakala getir besle olmuyordu
ellerinize sağlık sağ almayın yeterki
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