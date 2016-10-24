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Irak'ta 3 terörist ile etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Basyan terörist kampı bölgesinde tespit edilen üç terörist, ile etkisiz hale getirildi.

Silahlı İHA bu kez sınır ötesinde vurdu!

Terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda dün, Irak'ın kuzeyindeki Basyan terörist kampı bölgesinde tespit edilen üç terörist, ile etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakkari Tümen Komutanlığınca, terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Operasyonlarda dün, Irak'ın kuzeyindeki Basyan terörist kampı bölgesinde tespit edilen 3 terörist, silahlı İHA ile etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 466'ya yükseldi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 11:44
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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can can

bu silahlı iha işi çok iyi oldu gördüğünü imha ediyor diğer türlü sağ yakala getir besle olmuyordu

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evet0
hayır0
cevapla 24.10.2016 14:51
davut davut

ellerinize sağlık sağ almayın yeterki

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.10.2016 12:41
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