İlyas Salman gözaltına alındı

Aydın'da çekimleri devam eden 'Trendeki Yolcu' filminin oyuncularından İlyas Salman, filmin tanıtım toplantısının yapıldığı otelde yasak olmasına rağmen alkol kullandığı ve taşkınlık çıkardığı için gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Aydın Büyükşehir Belediye'sinin işlettiği, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Zincirlihan Otel de meydana geldi. İlyas Salman'ın rol aldığı 'Trendeki Yolcu' filminin çekimleri için Aydın da bulunan ekip, filmin tanıtım toplantısı için Zincirlihan Otel de bir araya geldi. Alkol kullanmanın yasak olduğu otelde iddiaya göre alkol kullanan ve taşkınlık çıkaran Salman, görevliler tarafından uyarıldı. İddiaya göre uyarıları dikkate almayan ve dışarıdan alınan alkolü tüketmeye devam ederek taşkınlıklarına sürdüren oyuncu Salman, otel görevlilerinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Salman'ın oyuncu arkadaşları olaya tepki gösterirken, ünlü oyuncu ifadesi alınmak üzere Efeler Polis Merkezi'ne götürüldü.
Öte yandan karakola gelen filmin yönetmeni Hamit Şahin yaptığı açıklamada, "İlyas Bey alkol alınması yasak olan bir yerde alkol aldığı için şikayet üzerine polis merkezine getirildi. Emniyet müdürümüzle görüştük, herhangi bir sıkıntı yok. Taraflar birbirinden şikayetçi oldukları için ifade veriyorlar. Doktor raporunun alınmasının ardından serbest kalacak. Ayrıca bizim büyükşehir belediye başkanıyla bir sıkıntımız falan yok, kendisine hakaret etmiş değiliz" dedi.
İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
İlyas Salman, rol aldığı filmin tanıtım toplantısının yapıldığı otelde, yasak olmasına rağmen alkol kullandığı ve taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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