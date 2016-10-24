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'ten DHKP-C'li teröristi aklama çabası!

“Mimar ’un telefonda bir bina için kullandığı ‘cephe’ kelimesi, DHKP-C üyeliğinin delili olarak gösterildi” iddiasını manşete taşıyan ’in çarpıtması resim ve görüntülerle yalanlandı. Doyduk’un, terör örgütü DHKP-C’nin pek çok toplantısına katıldığı anlaşıldı.

Hürriyetten DHKP-Cli teröristi aklama çabası!

Gazetesi'nin önceki gün verdiği, 'Cephe sözü için Tutuklaması' manşet haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Gazete, haberinde; İstanbul Küçükarmutlu'da alternatif kentsel dönüşüm projesini yürüten mimar Yrd. Doç. Dr. 'un, telefonda bir bina için kullandığı 'cephe' kelimesi, DHKP-C üyeliğinin delili olarak gösterildi" deniliyordu. Haberin spotlarında da Senem Doyduk'un haksız yere tutuklandığı, DHKP-C örgütüyüle ilgisinin olmadağı iddia ediliyordu.

Ancak İsmail Saymaz imzalı bu haberi, çok geçmeden bizzat Senem Doyduk'un resim ve görüntüleri yalanladı. Tutuklanan Senem Doyduk'un DHKP-C'nin eylemlerinde aktif yer aldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Senem Doyduk'un, terör örgütü DHKP-C'nin pek çok toplantısına katıldığı, fikir ve eylem birliği içinde bulunduğu anlaşılıyor.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 04:39
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