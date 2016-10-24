Hürriyet Gazetesi'nin önceki gün verdiği, 'Cephe sözü için MİMAR-C Tutuklaması' manşet haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Gazete, haberinde; İstanbul Küçükarmutlu'da alternatif kentsel dönüşüm projesini yürüten mimar Yrd. Doç. Dr. Senem Doyduk'un, telefonda bir bina için kullandığı 'cephe' kelimesi, DHKP-C üyeliğinin delili olarak gösterildi" deniliyordu. Haberin spotlarında da Senem Doyduk'un haksız yere tutuklandığı, DHKP-C örgütüyüle ilgisinin olmadağı iddia ediliyordu.

Ancak İsmail Saymaz imzalı bu haberi, çok geçmeden bizzat Senem Doyduk'un resim ve görüntüleri yalanladı. Tutuklanan Senem Doyduk'un DHKP-C'nin eylemlerinde aktif yer aldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Senem Doyduk'un, terör örgütü DHKP-C'nin pek çok toplantısına katıldığı, fikir ve eylem birliği içinde bulunduğu anlaşılıyor.



