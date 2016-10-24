Önceki gün DHKP-C'li bir mimarı aklamaya yönelik operasyon haberiyle tepki toplayan Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, bugün de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi militanları kurtarmaya dönük sinsi bir algı operasyonuna imza attı.

FETÖ militanlarının kendi aralarında kullandığı şifreli haberleşme uygulaması ByLock'un sözde kurucusu David Keynes isimli Türk asıllı kişiyle New York'ta konuşan Saymaz'ın röportajı, tam anlamıyla ByLock kullanan kritik FETÖ'cüleri kurtarma girişimi olarak algılandı.



AMAÇ BYLOCK'UN DELİL SAYILMASINI ENGELLEMEK

Söz konusu haber her ne kadar FETÖ karşıtı gibi görünse de aslında son derece ustaca kurgulanmış bir FETÖ'yü aklama operasyonu. Çünkü konuştuğu kişi ByLock programının Ocak 2016'dan sonra kullanılmadığını iddia ediyor. FETÖ'cüler de İsmail Saymaz ve Hürriyet'in pasını anında değerlendirip "Bylock 15 Temuz darbesinin delili olamaz" algısına başladılar. ByLock'un ne olduğu ve hangi şartlarda delil yapıldığı soruşturmalarda net biçimde ortaya çıkmışken, Hürriyet gazetesi sinsice bir operasyonla FETÖ'cüleri kurtarmak için adeta tetikçiliğe soyundu.

Asıl amaç ise "Ocak 2016'da kapatılan ByLock uygulaması nasıl 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine delil olur?" dedirterek FETÖ'cülere "ByLock darbe delili olamaz" kozu vermek.



