Hürriyet'in tetikçisine de maklube yedirmişler

Bugünkü haberiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) aklamaya çalışan, hainlere yönelik soruşturmada en önemli delillerden olan FETÖ'nün kriptolu yazışma uygulaması ByLock'u önemsizmiş ve herkes tarafından kullanılıyormuş gibi gösteren Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz'ın algı operasyonu elinde patladı.
Önceki gün DHKP-C'li bir mimarı aklamaya çalışan haberiyle bugün de FETÖ'nün avukatlığını yapan ve sol kesime yakın gibi görünen Saymaz'ın aslında FETÖ'yle içli dışlı olduğu ortaya çıktı. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Zaman gazetesi muhabiri Hanım Büşra Erdal'ın geçtiğimiz yıllarda attığı tweet Saymaz'ın gerçek yüzünü ortaya ortaya çıkardı. İşte Erdal'ın atttığı o tweet:
Saymaz, FETÖ'cü Zaman gazetesine kayyum atanmasına da karşı çıkmıştı:
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