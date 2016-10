Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda okul başarısının da etkili olduğu sınavlar nedeniyle öğrenci notlarının şişirilmesi uygulamasını affetmedi. Bakanlık, özel okulların "Hormonlu not" uyanıklığı üzerine harekete geçti. 2014'ten bu yana TEOG sınavına giren öğrencilere olması gerekenden fazla not veren özel okullardaki 158 öğretmen ve 7 okul yöneticisine hormonlu not cezası verildi.



Evrin GÜVENDİK