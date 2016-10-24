Hırsız acil!

İzmir Konak'ta Şifa Hastanesi'ne giren hırsızlar, değerleri 10 bin lira olan 7 adet plazma TV, 4 adet bilgisayar kasası ve 2 adet bilgisayar monitörü çaldı. Polis hastanenin güvenlikkamerası görüntülerinden hırsızlıkyapan 3 kişiden birinin R.A. (18)olduğunu tespit etti. YakalananR.A.'nın suç ortaklarının Ş.D. (16)ve V.T. (17) olduğu tespit etti. İki zanlı kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri R.A., Ş.D. ve V.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, şahısların hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giren 3 şüphelinin,kapüşonları ve elleri ile güvenlikkameralarını gördükçe yüzlerinigizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Ellerinde malzeme varken ise yüzlerini saklamak için herhangi bir girişimde bulunamazken, güvenlik kameralarına bakarak geçmeleri dikkat çekti.
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