  1. Helikopter yola indi
  2. Bir babanın iki büyük acısı

acil!

Hırsız acil!
İzmir Konak'ta Şifa si'ne giren lar, değerleri 10 bin lira olan 7 adet plazma TV, 4 adet bilgisayar kasası ve 2 adet bilgisayar monitörü çaldı. Polis hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yapan 3 kişiden birinin R.A. (18) olduğunu tespit etti. Yakalanan R.A.'nın suç ortaklarının Ş.D. (16) ve V.T. (17) olduğu tespit etti. İki zanlı kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri R.A., Ş.D. ve V.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, şahısların hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giren 3 şüphelinin, kapüşonları ve elleri ile güvenlik kameralarını gördükçe yüzlerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Ellerinde malzeme varken ise yüzlerini saklamak için herhangi bir girişimde bulunamazken, güvenlik kameralarına bakarak geçmeleri dikkat çekti.
Etiketler: ,
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar