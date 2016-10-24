Antalya'da 42 yaşındaki Ali Karakoç otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Tuncer Adıgüzel'in (30) kullandığı otobüsle çarpıştı. Feci kazada otomobil hurdaya döndü. Araçta sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Ali Karakoç için gelen ambulans helikopter yola indi. İlk müdahelenin ardından ağır yaralı Karakoç hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü Tuncer Adıgüzel ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın ardından Akseki-Manavgat karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.