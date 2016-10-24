Helikopter yola indi

Antalya'da 42 yaşındaki Ali Karakoç otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Tuncer Adıgüzel'in (30) kullandığı otobüsle çarpıştı. Feci kazada otomobilhurdaya döndü. Araçta sıkışan 3kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağıryaralandı. Otomobil sürücüsüAli Karakoç için gelen ambulanshelikopter yola indi. İlk müdaheleninardından ağır yaralı Karakoçhastaneye kaldırıldı. Kazayı yaraalmadan atlatan otobüs şoförü Tuncer Adıgüzel ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın ardından Akseki-Manavgat karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.
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