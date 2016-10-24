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’lilere

HDP’lilere soruşturma
HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, kanlı terör örgütü 'ya her fırsatta destek verdi. Vekilleri de eşbaşkanlarının izinden gitti! Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lı teröristin cenazesine katılan milletvekilleri hakkında başlattı. Buna göre HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Siirt'in Kurtalan kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist Seyfettin Oynak'ın cenazesine katıldı. Bunun üzerine savcılık iki HDP'li hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı. Baluken ve Aydoğan ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de katıldığı cenazede teröristin fotoğrafı taşınmış, tabutun üstüne terör örgütünü simgeleyen bez parçaları örtülmüş, terör örgütü lehine slogan atılmıştı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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