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Girilemez denilen yerlere girdik

Girilemez denilen yerlere girdik
AK Parti'nin Afyon'daki istişare ve değerlendirme toplantısında İçişleri Bakanı da terörle mücadele kapsamında milletvekillerine bir sunum yaptı. Soylu'nun, "PKK ile mücadelede örgütün sözde kurtarılmış alan olarak gördüğü, girilemez olarak değerlendirdiği tüm alanlara girildi" dediği öğrenildi. Öte yandan Bakan Soylu, son 1 yılda yaklaşık 4 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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