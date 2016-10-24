Fransız kalmadı

Fransa kendi içindeki sorunları bir kenara bıraktı! Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault soluğu Gaziantep'te aldı. Ayrault da ülkesinin sınırı olmamasına rağmen Musul operasyonuyla ilgili yorum yaptı. Ayrault, "Barışı getirmemiz gerekiyor. Irak'taki nüfus çeşitliliğini, dini çeşitliliği korumamız gerekiyor ve herkese saygı gösteren bir yönetimin başlatılması gerekiyor. Şu andan itibaren bunu hazırlamamız gerekiyor. Halep'de şu anda bombalar patlıyor, şehrin tahribatı devam ediyor. Eğer Suriyeli mültecilerin bir gün kendi ülkelerine dönebilmesini istiyorsak barışı sağlamalıyız" dedi.
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