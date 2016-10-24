FETÖ soru hırsızlığını tehditlerle gizlemiş

Devletin tüm kurumlarına sızmak için KPSS, polislik ve askeri sınavlar başta olmak üzere birçok sınav sorularını önceden ele geçirerek mensuplarına dağıtan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ ) 2011 hakimlik sınav sorularını da çaldığı ortaya çıktı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün yargıdaki yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cihangir U., ikinci kez verdiği ifadesinde itirafçı oldu. Cihangir U.'nun ifadesi, binlerce gencin hayatını çalan FETÖ'nün soru hırsızlığını bir kez daha ortaya koydu.Korktuğu için ilk ifadesinde detaylı bilgi vermediğini söyleyen U., FETÖ ile herhangi bir ilgisinin olmadığının ancak örgütün evlerinde kaldığını anlattı. FETÖ'nün hakimlik sınavı na hazırlanma evlerini ve bu evlerde kalanları tek tek deşifre eden U., etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini kaydetti. Örgütün evlerinde ve yurtlarda çoğunlukla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu söyleyen U. şunları anlattı:"25 Kasım 2011 gecesi idari hakimlik sınavından bir gün önce gece saat 04.00 sıralarında evimizle ilgilenen Burak'ın abisi olan Bahadır geldi ve 'size soruları getirdim' şeklinde beyanda bulundu. Ben önce bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Ciddi olduğunu anlayınca ağlayarak, 'ben böyle bir haksızlık yapamam, hakkı adaleti dağıtacağım makama haksızlık yaparak gelemem' dedim. Bunun üzerine Bahadır, dindar insanların bu makamlara girmesi gerektiğini söyleyerek beni ikna etmeye çalıştı.""Benim kararımda ısrarlı olduğumu görünce bu durumun gizli kalması gerektiğini belirterek, Kuran'ı Kerim'in üzerine el bastırarak yemin ettirdi. Ayrıca soru verme olayını birine anlatmam durumunda çocuğumun sakat doğacağı, ailemin başına kötü şeyler geleceği şeklinde beyanlarda bulundu. Soruları alan evdeki 4 arkadaşım 2011 yılında yapılan idari hakimlik sınavını yüksek puanla kazandılar. Ben de 65 puan alarak başarısız oldum. Yine aynı kişi Aralık ayında adli yargı hakimlik sınav sorularını vermek için sınavdan bir gün önce eve geldi. Ben yine aynı şekilde bunu kabul etmedim ve 66 puan alarak başarısız oldum. Ancak soruları alan diğer arkadaşlar sınavı çok yüksek puanla kazandı. Sınavı kazanamayınca memleketime döndüm. Ancak bu yapının soruları çaldığını bildiğim için sürekli birileri tarafından arandım. Hep kontrol altında tutulmaya çalışıldığımı hissettim."

ÖRGÜT EVİNDE DERS!

İtirafçı hakim Cihangir U. şunları anlattı: "Üniversite 4. sınıfın sonunda, o dönem hukukçulardan sorumlu olduğunu düşündüğüm Adem A., kendisini avukat olarak tanıtan adını bilmediğim bir kişinin bizimle görüşmek istediğini söyledi. Söz konusu avukat şahıs bu yapıya ait Ankara'da hakimliğe çalışma evlerinin olduğunu, benim de katılmak isteyip istemediğimi sordu. Ailemin köyde olması ve çalışma ortamının olmamasından dolayı mecbur olarak kabul ettim." "2011 Ağustos ortalarında hakim adayı olan ve kendisini Bahadır olarak tanıtan şahsın benimle irtibat kurması üzerine Keçiören'de bir evde hakimliğe çalışmaya başladım. Günlük en az l0 saatlik ders çalışmam gerektiğini, burada çalıştığımızı da hiç kimseye bahsetmemiz ve burada tanıştığım kişileri kimseye söylememem gerektiğini söylediler. Bu çalışma evlerinde bir hakim adayı murakıp olarak haftada bir kez bizi kontrole geliyordu ve kaç saat ders çalıştığımızı, bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyordu. Evin kirasını da karşılıyordu." (Yeni Şafak)