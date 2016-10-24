Eşsiz dram!

Çocuk gelin skandalları bitmedi. Ankara'da MerveAraç'ın (22) çocuk yaşta başlayan evlilik hikayesi, eşininbir yıl önce tutuklanmasıyla farklı bir boyuta geçti. 15yaşını doldurmadan kendisinden 5 yaş büyük eşine kaçan Araç,18 yaşına girince evlendi. "Toprak" adında bir kızları olan çift,mahkemeden gelen "tutuklama" kararıyla yol ayrımına girdi.Çocuk gelin ile evlenen kocaya, geçen yıl "çocuk istismarı"ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlarından 9 yıl 2 ay hapiscezası verildi. Genç adam, kızı daha 2 aylıkken tutuklanarakcezaevine gönderildi. Çocuğuyla hayat mücadelesi verenMerve Araç, mağdur olduğunu söyledi. 1 yaşındaki kızınınbabasını hiç tanımadığını belirtti ve ekledi:
'CAHİLDİK, SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'
"O zaman cahildik, kaçtık. Küçük yaşta evlenmeninsuç olduğunu bile bilmiyorduk. Şimdiki aklımolsaydı, böyle ceza alacağımızı bilseydik,zaten beklerdik. Olan oldu iş işten geçti,çocuğum oldu. Cumhurbaşkanımızdan,Başbakanımızdan, vekillerimizden ricam,lütfen çocuğumun, benim mağduriyetimigidermek için bir seferliğine biziaffedin. Yasa değişikliği istemiyorum.Küçük yaşta evlilikler suç olarakkalsın, 'Suç olmasın' demiyorumkesinlikle. Sadece biz bir cahillikyaptık, affedilmek istiyoruz. Eşimve benim hatamın cezasını çocuğumçekmesin. Çocuğumun babası ile birliktebüyümesini istiyorum. Gerçektençok zor durumdayız."
RIZA CEZAYI AZALTMIYOR Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesi "15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılması" hükmünü içeriyor. Bu hüküm uyarınca verilen cezalarda "rıza gösterilmiş olması" cezayı azaltmıyor.
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