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Eşsiz dram!

Merve Araç, 15 yaşını doldurmadan evlendi. Kocası 6 yıl sonra ‘cinsel istismar’ suçundan cezaevine girdi. ‘Eşimin ve benim hatamın cezasını kızım çekmesin’ diyerek af istedi!

Eşsiz dram!
Çocuk gelin skandalları bitmedi. Ankara'da Merve Araç'ın (22) çocuk yaşta başlayan evlilik hikayesi, eşinin bir yıl önce tutuklanmasıyla farklı bir boyuta geçti. 15 yaşını doldurmadan kendisinden 5 yaş büyük eşine kaçan Araç, 18 yaşına girince evlendi. "Toprak" adında bir kızları olan çift, mahkemeden gelen "tutuklama" kararıyla yol ayrımına girdi. ile evlenen kocaya, geçen yıl "çocuk istismarı" ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Genç adam, kızı daha 2 aylıkken tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğuyla hayat mücadelesi veren Merve Araç, mağdur olduğunu söyledi. 1 yaşındaki kızının babasını hiç tanımadığını belirtti ve ekledi:

'CAHİLDİK, SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'
"O zaman cahildik, kaçtık. Küçük yaşta evlenmenin suç olduğunu bile bilmiyorduk. Şimdiki aklım olsaydı, böyle ceza alacağımızı bilseydik, zaten beklerdik. Olan oldu iş işten geçti, çocuğum oldu. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, vekillerimizden ricam, lütfen çocuğumun, benim mağduriyetimi gidermek için bir seferliğine bizi affedin. Yasa değişikliği istemiyorum. Küçük yaşta evlilikler suç olarak kalsın, 'Suç olmasın' demiyorum kesinlikle. Sadece biz bir cahillik yaptık, affedilmek istiyoruz. Eşim ve benim hatamın cezasını çocuğum çekmesin. Çocuğumun babası ile birlikte büyümesini istiyorum. Gerçekten çok zor durumdayız."

RIZA CEZAYI AZALTMIYOR
Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesi "15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılması" hükmünü içeriyor. Bu hüküm uyarınca verilen cezalarda "rıza gösterilmiş olması" cezayı azaltmıyor.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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