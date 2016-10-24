Enver Baytan son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 91 yaşında vefat eden İslam alimlerinden emekli vaiz Enver Baytan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını İslam'a hizmet yolunda geçiren ilahiyatçı Baytan için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada Baytan'ın oğlu Orhan Baytan, taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Baytan'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, çok sayıda ilahiyatçı, din adamı ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sultanahmet Camisi'nin imamı Emrullah Hatipoğlu, Baytan'ın vasiyeti üzerine tezkiye konuşması yaparak, helallik istedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZEYE OMUZ VERDİ

Daha sonra Baytan'ın naaşı cenaze aracına taşındı. Tabuta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş da omuz verdi.

Baytan'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğine götürüldü.