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Elime geçerlerse parçalarım

’da oğlu Murat’ı veren ’in sözleri duyanları ağlattı: Oğlumu vuranlar elime geçerse o hırsla parçalarım. Oğlumun ciğerleri, kaburgaları dışarı çıkmıştı. Onlar bir gecede hayatımızı kararttı

Elime geçerlerse parçalarım
15 Temmuz girişiminde çocuklarını kaybeden anneleri, bir televizyon kanalında canlı yayın konuğu oldu. Duygusal anların yaşandığı programda şehit Murat Akdemir'in annesi Nevra Hanım'ın sözleri herkesi ağlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile oğlunun sokağa çıktığını anlatan Nevra Hanım, Kuleli i Lisesi önünde darbeye direnen oğlu 'in 'cü askerler tarafından açılan ateşle şehit olduğunu söyledi. Oğlundan bahseden acılı anne, "Oğlum inançlı bir insandı. Onu taşıyanlar anlattı. O haldeyken 'anne-baba' dememiş. Hep Allah'ı zikretmiş" dedi. "Bir merminin ucunda mıydı benim Murat'ımın hayatı..." diye soran şehit annesi, "Bunun cezasız kalmaması lazım. Her şeyin bir bedeli olmalı. Onlar bir hayata son vermenin bedelini er ya da geç ödemeliler. Benim acım dinmeyecek" diye konuştu.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALSINLAR'
Acılı anne "Oğlunuzu şehit edenler karşınıza geçse ne yaparsınız?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Keşke geçse. Bilmiyorum ne yaparım. Ama kendime göre, kendi gücümün yettiği kadar parçalamak isterim. Ondan sonra da çeksin cezasını. Ne yalan söyleyeyim o hırsla parçalamak isterim. Çünkü benim çocuğumun akciğerleri tamamen dışarı çıkmıştı, kaburgaları kırılmıştı. O benim bir tane Murat'ımdı. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Bir gecede hayatımızı mahvettiler."
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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