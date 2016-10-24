Elime geçerlerse parçalarım

15 Temmuz’da oğlu Murat’ı şehit veren Nevra Akdemir’in sözleri duyanları ağlattı: Oğlumu vuranlar elime geçerse o hırsla parçalarım. Oğlumun ciğerleri, kaburgaları dışarı çıkmıştı. Onlar bir gecede hayatımızı kararttı
15 Temmuz darbe girişiminde çocuklarını kaybeden şehit anneleri, bir televizyon kanalında canlı yayın konuğu oldu. Duygusal anların yaşandığı programda şehit Murat Akdemir'inannesi Nevra Hanım'ın sözleri herkesiağlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile oğlunun sokağa çıktığını anlatan Nevra Hanım, Kuleli Askeri Lisesi önünde darbeye direnen oğlu Murat Akdemir'in FETÖ'cü askerler tarafından açılan ateşle şehit olduğunu söyledi. Oğlundan bahseden acılı anne, "Oğlum inançlı birinsandı. Onu taşıyanlar anlattı. O haldeyken'anne-baba' dememiş. Hep Allah'ı zikretmiş" dedi. "Bir merminin ucunda mıydı benimMurat'ımın hayatı..." diye soran şehit annesi, "Bunun cezasız kalmaması lazım. Her şeyinbir bedeli olmalı. Onlar bir hayata sonvermenin bedelini er ya da geç ödemeliler.Benim acım dinmeyecek" diye konuştu.
'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZA ALSINLAR'
Acılı anne "Oğlunuzu şehit edenler karşınızageçse ne yaparsınız?" sorusuna ise şöyle cevapverdi: "Keşke geçse. Bilmiyorum ne yaparım.Ama kendime göre, kendi gücümün yettiğikadar parçalamak isterim. Ondan sonra daçeksin cezasını. Ne yalan söyleyeyim o hırslaparçalamak isterim. Çünkü benimçocuğumun akciğerleri tamamen dışarıçıkmıştı, kaburgaları kırılmıştı. O benim bir taneMurat'ımdı. En ağır şekilde cezalandırılmalarınıistiyorum. Bir gecede hayatımızı mahvettiler."
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