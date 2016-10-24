Duvardaki rezalet

Zehir tacirleri, insan hayatıyla oynadı. Gençleri uyuşturucu batağına sürükleyen sahtekarlar, yüzsüzlükte sınır tanımadı. Adana'da çekilen bir fotoğraf ise tehlikenin boyutlarını ortaya çıkarttı. Adana polisi, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları sıklaştırdı. Son dönemdegözaltına alınan 317 kişiden 147'situtuklandı. Operasyonlar sonrası çalıştıracak eleman bulmakta zorlanan zehir tacirleri ise akıllanmadı. Sık sık polis baskınlarıyla gündeme gelen Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evin duvarındaki "Günlük 100 TL yemek,sigara. 100 metre ileride geceçalışacak torbacılar aranıyor" yazısı şaşkınlık yaşattı. Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine karşı vatandaşları uyararak, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.
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