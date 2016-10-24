29 / 17
27 / 13
19 / 7
16 / -2
21 / 8
19 / 11
18 / 9
28 / 19
9 / -1
15 / 10
29 / 14
22 / 11
17 / 11
27 / 9
13 / 5
20 / 10
22 / 6
17 / 4
15 / 6
23 / 11
22 / 11
21 / 14
18 / 7
16 / 5
25 / 14
26 / 10
17 / 10
21 / 13
23 / 6
19 / 6
13 / 1
17 / 12
27 / 13
18 / 16
15 / 5
18 / 7
26 / 16
18 / 5
22 / 8
20 / 14
24 / 16
28 / 14
17 / 10
21 / 5
11 / 3
15 / 8
19 / 4
18 / 8
20 / 11
19 / 6
27 / 14
20 / 13
18 / 12
18 / 7
23 / 10
25 / 14
24 / 19
28 / 19
27 / 11
19 / 6
17 / 10
20 / 8
18 / 15
28 / 16
19 / 15
20 / 13
19 / 15
25 / 14
16 / 13
17 / 6
29 / 16
19 / 10
20 / 13
17 / 10
19 / 15
23 / 7
21 / 9
16 / 3
19 / 13
15 / 7
16 / 12
Bayırbucak Türkmeni olan Cuma Türkmen (23) ve ailesi 2012 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındı. Osmaniye'deki çadır kente yerleştirildi. Cuma Türkmen, uzun boyu nedeniyle kamptaki sağlık ekiplerinin dikkatini çekti. Doktorların kontrol ettiği genç, boy uzaması nedeniyle Suriye'de tedavi gördüğünü ancak savaş başlayınca bunun yarım kaldığını söyledi. Halk arasında 'Hipofizer devlik' olarak tanımlanan 'gigantizm' rahatsızlığı saptanan genç, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucu Türkmen'in, beyninde bulunan tümör nedeniyle uzadığını belirledi. Büyüme kıkırdaklarına ve hormonlarına uygulanan tedavi sonucu uzaması durduruldu. Üç yıldır Cuma Türkmen'i tedavi eden Prof.Dr. Murat Sert, "Bu hastalık 1 milyonda 2-3 kişide görülür. Tümör alındıktan sonra boy uzaması tamamen kesilecek. Ameliyat riskli ancak gerekli adım atılacak" diye konuştu.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.