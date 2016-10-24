‘Demir bilek’in gözü Avrupa’da

Bilek güreşinde 21 yaş altı kadınlarda dünya ikincisi olan Gülhan Bilgiç, 2017'deki Türkiye Şampiyonası'nda liderliği elde ederek, Avrupa'da ter dökmek istiyor. Bulgaristan'ın Blagoevgrad kentinden düzenlenen 38. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 50 kilo sol koldadünya ikincisi olan 'demirbilek' lakaplı Gülhan, "Hedefim her zaman zirve. Bunun için gece gündüz ara vermeden çalışıyorum. Normalde tekvando ve kick boksla ilgileniyordum. Bilek güreşinde yerelbir turnuvaya katıldım. Kazanınca bu spora devam etmeye karar verdim" dedi.
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