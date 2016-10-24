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DEAŞ yeniden 'e saldırdı

Irak'ın kuzeyindeki kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın eş zamanlı dört intihar saldırısı düzenlediği bildirildi.

DEAŞ yeniden Kerküke saldırdı

AA muhabirinin emniyet güçlerinden elde ettiği bilgilere göre, birkaç gün önce gizli bir şekilde kent merkezine sızıp saklanan dört terörist, eş zamanlı olarak farklı semtlerde intihar saldırıları düzenledi.

DEAŞ'ın iki intihar eylemcisinin Bağdat yolundaki 4. Köprü üzerinde, birisinin Yeşil ve diğerinin ise Seyada bölgesinde üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdikleri kaydedildi.

İntihar saldırılarında ölen olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi 22:50
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