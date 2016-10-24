DBP Tunceli İl Başkanlığında arama

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Moğultay Mahallesi Şenlik Sokak'taki DBP İl Başkanlığına geldi.
Bir iş hanında yer alan parti binasının bulunduğu sokağı zırhlı araçlarla trafiğe kapatıp çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, parti binasında arama başlattı.
Ekiplerin parti binasındaki arama çalışmasının sürdüğü belirtildi.
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