Darbe işareti 1 Kasım’da

HDP'YE DESTEK:
Haziran 2015 seçiminden önce, AK Parti'nin karşısında her bölgede ikinci parti kimse onun desteklenmesi hususunda alt birimlere talimat verilmesi kararlaştırıldı. "AK Parti'ye HDP dışında başka kimse zarar veremez. AK Parti gitmelidir. Bu nedenle AK Parti'ye en yakın HDP'yi desteklemek gerekir. Bu da dine yapılmış en büyük hizmettir" algısını yerleştirin fikri oluşturuldu. Bazı Kürt iş adamlarını yurt dışına çıkarıp kullandılar.
İMAMLARIN İMAMI ALİ URSAVAŞ:
Örgütün yöneticilerinden İrfan Durmaz, yurt dışında görevlendirilecek kişileri seçerek yurt dışı komisyonuna sunardı. Gülen'e sunumları bizatihi "tüm imamların sorumlu imamı" olan Ali Ursavaş yapardı. Bazı ülke büyükelçileri, Paralel Yapı ile ilgili gerçek raporları Türkiye'ye vermedi.
MASON LOCASIYLA İLİŞKİLER:
Ermeni diasporası, Yahudi lobi başkanları, Mason loca başkanları ile Fetullah Gülen'in hediyeleşmelerine şahit oldum. Mustafa Eker'in, hem Ermeni lobisi hem de Mason locası ile samimi olduğunu ve sürekli gizli görüşmeler yaptığını biliyorum.
PARALAR ÖĞRENCİ HESABINDAN KAÇIRILDI:
2015 Haziran'da Almanya'da düzenlenen bir toplantıda paraların Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Afrika'ya çıkarılması kararlaştırıldı. Para transferinde öğrencilerin hesapları kullanılıyordu. 'Kaynak Holding'e el konulursa para devlete kalmasın' diye parayı yurt dışına çıkardılar.
PENSİLVANYA'DA İKİ MASKELİ KİŞİ:
Bir defa Pensilvanya'dayken maskeli iki kişi Gülen'in yanına gelerek, 'Biz kıldığımız namazdan bir şey anlamıyoruz.' dedi. Gülen de Allah katında onların namazının kendi namazından daha sevap olduğunu anlatarak ikna etti. Gülen'in, Peygamberimiz ile görüştüğü yayılırdı. Asrın müceddidi olduğu ve buna itaat etmeyen herkesin günahkar olduğu anlatılırdı.
CEMAATE SÖVÜN, GİZLENİN:
AK Parti'nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde yeniden tek başına iktidar olduktan sonra Gülen bulunduğu yerde hemen toplantı yaptı. Bize toplantıda, "Bizim mensuplarımıza birileri sövse de siz de onlarla beraber sövün. 'Kandırıldık' deyin. Devlette deşifre olmamış arkadaşlarla irtibatı kesin. Zaten onlar da cemaate sövüp, gizlenecekler. İkinci bir emre kadar cemaat düşmanı olarak gözükmemiz gerekiyor" dediler.
GÜLEN'DEN DARBE ÇAĞRISI:
Ülke imamları toplantısında ise Gülen, "Hiç ümitsizliğe düşmeyin. Asker içerisinde uyuyan hücrelerimiz var. Zamanı ve yeri geldiğinde onlar harekete geçecek. Kendisini en güçlü hissettiği anda bu mensuplarımızca yıkılacaktır. Ümitsizliğe kapılmayın. Bunu askeriyedeki mensupları deşifre etmeden mensuplarımıza yayın" talimatı geldi.
PKK İLE YAKIN TEMAS:
Görev yaptığım ülkeye terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin geleceğinden cemaat imamlarının haberi olurdu. İmamlar, gelen üst düzey PKK'lılarla düzenli görüşüyorlardı. Görüşmeleri Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan ve kıta imamları yapıyordu. Ben bu görüşmelerden birine şahit oldum.
EMNİYET İMAMI EŞREF KULLEBİ:
Yakup Kara, Gülen'in Türkiye'deki santrali konumundadır. Emniyet ve istihbari bilgiler, Gülen'den Yakup Kara'ya gelir, oradan da tüm Türkiye'ye talimat olarak dağıtılır. Hamdullah Öztürk isimli kişi de aynı şekilde askeriyenin santrali konumundaydı. Eşref Kullebi isimli kişi Ankara'da emniyetin gizli gerçek imamıdır. Ankara'daki görünürdeki imam, Haziran 2015 seçimlerinden sonra yurt dışına kaçtı. Kullebi, ilahiyat mezunudur ancak nerede çalıştığını bilmiyorum.
'İsmail Büyükçelebi, Naci Tosun ve Şerif Ali Tekalan cemaatin en ileri gelenleridir. Cevdet Türkyolu, Pensilvanya sorumlusu ve Gülen'in özel yaveridir. Osman Şimşek ise Pensilvanya'daki evden sorumludur. Ankara'da Hüseyin Gonca isimli kişi, MİT'çiler ile görüşmeler yapardı. Abdullah Öztürk, eski TSK imamıydı, şu an Amerika'da yaşıyor. Mehmet Akif Saka, İstanbul Emniyeti imamıdır ve ilahiyat mezunudur. Dışişleri Bakanlığı'nda personel genel müdürü görevini yapan Mustafa, paralel yapının elemanıdır. Büyükelçilerle ilgili bir sıkıntı olduğundan ona gidilerek şikayet edilirdi. Bu kişi de cemaatin işlerinde kolaylık sağlardı.
HAVALİMANINA KONTROLSÜZ GİRERLERDİ
Cemaate birçok kez bedava biletler verildi, havalimanlarında yer hizmetleri görevini yürütenler vasıtası ile para giriş çıkışlarına yardım ediliyordu. Türkiye'de toplanan himmet paraları görevli imam veya imamın görevlendirdiği bir kişi tarafından alınarak havaalanına geldiğinde oradaki cemaatin elemanlarının yardımıyla parayı uçağın önüne kadar ulaştırıyorlar. Ben bulunduğum ülkede bu şekilde gelen paraları alıp, cemaate verdiğim oldu. Mustafa Eker'in havayollarında samimi olarak tanıştığı üst düzey yöneticiler vardı.
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sizde imamlarınızda yerin dibine batın vatan hainleri
ahh suleyman , senin kadar karaktersizini dunya gormemistir
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